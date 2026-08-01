В Хабаровском крае за сутки произошло 3 наезда на пешеходов

Фото: Ольга Григорьева

За 30 июля 2026 года на территории Хабаровского края сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 5 ДТП, в результате которых пострадали 5 человек. Из общего числа аварий 2 случая — столкновения автомобилей, 3 — наезды на пешеходов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По итогам суток инспекторы зафиксировали 336 нарушений ПДД. Особое внимание уделено пресечению грубых нарушений: выявлено 11 водителей в состоянии опьянения, из них 6 — в городе Хабаровске. В отношении нарушителей применены меры в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ.

Также зафиксировано 19 эпизодов управления транспортом лицами без права управления (в Хабаровске — 6 случаев; ст. 12.7 ч. 1, 2 КоАП РФ), 15 случаев непропуска пешеходов (9 — в краевом центре; ст. 12.18 КоАП РФ) и 7 нарушений со стороны пешеходов (ст. 12.29 КоАП РФ).

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