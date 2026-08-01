В Хабаровском крае раскрыта продажа контрафактных электроинструментов

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

В посёлке Ванино выявлена реализация контрафактных электроинструментов: в одном из павильонов продавали товары с маркировкой известного бренда без подтверждающих документов. Проверка проводилась силами Ванинской транспортной прокуратуры, а также сотрудников таможни и полиции, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Специалисты установили, что отсутствие разрешительной документации на использование товарного знака влечёт риски для потребителей: продукция могла не соответствовать требованиям безопасности, поскольку была ввезена в РФ в обход контрольных процедур. Из оборота изъято 25 единиц товара; сумма ущерба правообладателю составила более 700 тысяч рублей.

На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ — за незаконное использование чужого товарного знака, повлёкшее крупный ущерб. Надзор за ходом расследования осуществляет транспортная прокуратура.

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