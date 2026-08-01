В Хабаровске ТСЖ не предоставило документы по требованию прокуратуры

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В Хабаровске товарищество собственников жилья привлечено к административной ответственности за неисполнение требования прокуратуры. Проверка была инициирована после поступления жалоб от собственников квартир в многоквартирном доме. Ведомство запросило пакет документов — в том числе данные о капитальном ремонте, финансовых поступлениях, договорах с поставщиками ресурсов, протоколах собраний и обращениях жильцов, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Представитель ТСЖ в судебном заседании утверждал, что требование исполнено: вся информация опубликована на сайте организации и в ГИС ЖКХ, а само нарушение следует считать малозначительным. Однако суд счёл такие доводы несостоятельными. В решении указано, что обязанность предоставить заверенные копии документов не отменяется размещением сведений в интернете. Также отмечено, что отдельные данные включают персональные сведения и не подлежат открытой публикации.

Суд квалифицировал действия ТСЖ как умышленное неисполнение требования и назначил штраф в размере 50 000 рублей. Апелляционная инстанция — Хабаровский краевой суд — оставила постановление без изменений.

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