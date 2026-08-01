Суд вынес приговор за укус в ухо в Советской Гавани

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В Советской Гавани суд рассмотрел уголовное дело частного обвинения по факту причинения лёгкого вреда здоровью. Согласно материалам дела, в ночь с 29 на 30 августа 2026 года у кафе между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. Подсудимый М. повалил З. на землю и укусил его за правое ухо — в результате пострадавшему потребовалось наложить швы, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

М. вину не признал, однако суд принял показания потерпевшего и свидетелей как достоверные: они не противоречили друг другу и другим доказательствам, а также были получены в соответствии с требованиями УПК РФ. Мотив преступления — внезапно возникшие неприязненные отношения — подтверждён как показаниями подсудимого, так и потерпевшего.

Суд руководствовался нормами ст. 2 и 43 УК РФ, предусматривающими индивидуальный подход к назначению наказания. Поскольку оснований для освобождения от ответственности не имелось, М. был признан виновным по ч. 1 ст. 115 УК РФ и приговорён к 100 часам обязательных работ. Суд счёл такую меру адекватной с точки зрения исправления осуждённого и предупреждения новых преступлений.

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