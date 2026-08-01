В Хабаровске перевозчик выплатит компенсацию пострадавшей в ДТП девочке

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В Хабаровске суд вынес решение по делу о ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. Железнодорожный районный суд взыскал с компании 90 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого несовершеннолетней в результате аварии. Инцидент случился в июне 2025 года: в районе села Воронежское 2 автобус съехал с дороги и опрокинулся, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Выяснилось, что перевозчик нарушил договор с лагерем, заменив автобус без согласования: вместо Kia Granbird на маршрут вышел Hyundai Aero Town, техническое состояние которого было неудовлетворительным. Именно это стало причиной ДТП. В аварии пострадали 29 детей и 3 сопровождающих, в том числе девочка 2016 года рождения — она получила травму коленного сустава.

В связи с оказанием услуг, не соответствующих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Суд установил, что нарушения перевозчика напрямую привели к травме ребёнка. Размер компенсации определялся с учётом тяжести повреждений и статуса компании как субъекта малого бизнеса.

Перевозчик обжаловал решение, добиваясь снижения суммы до 50 000 рублей, но апелляционный суд не нашёл оснований для пересмотра размера выплаты.

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