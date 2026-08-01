Санавиация Хабаровского края получила новый самолёт для дальних маршрутов

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае расширяют возможности санавиации: Хабаровский территориальный центр медицины катастроф начал сотрудничество с авиакомпанией по эксплуатации малого самолёта «Пилатус РС 12». Он оснащён медицинским модулем и предназначен для эвакуации пациентов из труднодоступных населённых пунктов, куда не могут долететь вертолёты, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Такие населённые пункты, как Охотск, Аян, Нелькан и Чумикан, расположены на значительном удалении, а отсутствие площадок для дозаправки делает вертолётную эвакуацию невозможной. Новый самолёт способен выполнять рейсы на большие расстояния и обеспечивать необходимый уровень медицинской помощи непосредственно на борту. Это особенно важно при острых состояниях, когда счёт идёт на минуты.

Статистика работы санавиации подтверждает растущую нагрузку на службу: за первые шесть месяцев 2026 года выполнено 332 вылета, эвакуировано 485 человек, налёт превысил 1442 часа. В 2025 году за тот же период показатели составили 330 вылетов, 485 эвакуированных и более 1351 лётного часа. Увеличение налёта при схожем числе вылетов говорит о том, что маршруты становятся длиннее, а потребность в дальнемагистральной эвакуации — выше.

Глава региона Дмитрий Демешин подчеркнул, что развитие санавиации соответствует поручению Президента Владимира Путина по обеспечению медицинской помощью даже самых удалённых территорий. Гибкий подход — использование вертолётов на коротких дистанциях и самолёта на дальних — позволит сократить время доставки пациентов в стационар.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru