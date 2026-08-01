Юная жительница Комсомольска победила в конкурсе „Моя страна — моя Россия“

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Жительница Комсомольска на Амуре Мария Саримова стала одной из победительниц специальной детской номинации «Сказки народов моей страны» Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Проект реализуется Президентской платформой «Россия — страна возможностей» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и при поддержке Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба Правительства Хабаровского крае. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Конкурс в этом году посвящён Году единства народов России: ключевыми темами стали сохранение культурного наследия, традиций народов страны и укрепление межнационального согласия. В детской номинации состязались 1272 участника в возрасте 3–13 лет, работы принимались по двум направлениям — текстовые и графические. Экспертная комиссия определила 100 лауреатов, среди которых оказалась и Мария Саримова.

Её сказка «Туму и волшебство ледяной реки» повествует о мальчике из эвенского поселения, ищущем волшебную реку, исполняющую искренние желания. Произведение раскрывает ценности единства, бережного отношения к природе и силы добрых поступков. По традиции, лучшие работы войдут в сборник сказок народов России — каждому победителю вручат экземпляр книги в качестве памятного подарка.

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