В Хабаровске перекрываются дороги и изменяются маршруты автобусов

Фото: Администрация города Хабаровск

С 1 по 15 августа в Хабаровске перекрыто движение по улице Суворова на участке от школы № 29 до улицы Пионерской — это связано с дорожными работами на перекрёстке улиц Павла Морозова и Суворова, сообщает пресс-служба пресс служба администрации города Хабаровска. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В этот период автобусы № 71 1 и 71 2 будут следовать по изменённым маршрутам. В сторону Южного микрорайона транспорт пойдёт через улицы Репина и Краснореченскую (с остановкой «Ул. Сурикова»). В направлении центра автобусы проследуют по улицам Суворова, Краснореченской и Репина, далее — на улицу Павла Морозова.

Кроме того, временно исключены из схемы движения две остановки: «Администрация Индустриального района» (при следовании из центра) и «Судостроительный завод» (при следовании в центр). Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее продумывать пути передвижения.

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