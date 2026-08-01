В Хабаровском крае за сутки в пяти ДТП пострадали пять человек

Фото: Таисия Субботина

В Хабаровском крае за 1 августа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий травмы получили пять человек. Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги дежурных суток. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По видам ДТП: два столкновения автомобилей, два наезда на пешеходов и один наезд на лицо, использующее средство индивидуальной мобильности. Обстоятельства каждого происшествия выясняются.

Всего за сутки инспекторы выявили 360 нарушений правил дорожного движения. Семнадцать водителей сели за руль в состоянии опьянения, семеро из них — в Хабаровске. В отношении всех нарушителей возбуждены административные дела по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и статье 12.26 КоАП РФ (отказ от медицинского освидетельствования). В отдельных случаях материалы переданы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Девять водителей привлечены к ответственности за то, что не пропустили пешеходов на переходах (статья 12.18 КоАП РФ). Восемь из них — в Хабаровске. Двадцать семь пешеходов нарушили правила перехода проезжей части (статья 12.29 КоАП РФ), из них четверо — в краевой столице.

Ещё 23 водителя управляли автомобилями, не имея прав или будучи лишёнными права управления (части 1 и 2 статьи 12.7 КоАП РФ). Одиннадцать из них были остановлены в Хабаровске. Все нарушители привлечены к административной ответственности, транспортные средства помещены на специализированные стоянки.

Госавтоинспекция Хабаровского края напоминает участникам дорожного движения о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения и необходимости строгого соблюдения правил. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах и убеждаться в безопасности перед выходом на проезжую часть.

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