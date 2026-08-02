В Ванино и Солнечном горели квартиры, в Амурске катер насмерть сбил мужчину

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Подразделения пожарной охраны выезжали на семь техногенных пожаров, три из них случились в жилом секторе. На водных объектах зарегистрировано одно происшествие с гибелью человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В посёлке Ванино загорелась квартира на первом этаже жилого дома на улице Карпатской. Горели холодильник и пол — площадь составила один квадратный метр. Спасатели эвакуировали из подъезда восемь человек. 73-летний мужчина с признаками отравления продуктами горения доставлен в больницу. Пожар ликвидировали за 27 минут, причины устанавливают дознаватели.

В посёлке Берёзовый Солнечного района огонь охватил балкон квартиры на четвёртом этаже пятиэтажки на улице Новосибирской и проник в комнату. Площадь возгорания — семь квадратных метров. Пожарные справились за 52 минуты. С термическими ожогами в больницу доставлен ещё один 73-летний мужчина.

В Хабаровске пожарные выезжали на возгорание в пристройке к гаражу автопредприятия на улице Брестской: загорелся водонагревательный прибор и обшивка стены. Площадь — десять квадратных метров, потушили за восемь минут. Пострадавших нет. Ещё дважды в Хабаровске тушили мусор в заброшенном бараке на 3-м Путевом переулке — на площади 15 и 20 квадратов.

В селе Матвеевка Хабаровского района горел деревянный вагончик на территории базы отдыха. Пожар на 16 квадратах тушили чуть больше часа, пострадавших нет.

Трагедия произошла на воде в Амурске. В районе станции водозабора судоводитель на катере сбил мужчину, находившегося в реке. От полученных травм пострадавший скончался. Обстоятельства выясняют следственные органы.

На территории края действует особый противопожарный режим в восьми муниципальных образованиях. В семи районах — четвёртый класс пожарной опасности в лесах. За сутки пожарные и спасатели пять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. На маршрутах зарегистрировано 12 туристских групп — 89 человек, из них семь детей.

В Хабаровске сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха — от +30 до +32 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru