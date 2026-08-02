Уровень Амура у Хабаровска может достичь 450 см

Фото: МЧС России

В Москве состоялось совещание по предварительной оценке паводкоопасного периода в бассейне реки Амур. Его провели глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов. Участие приняли представители Росводресурсов, Ростехнадзора и других ведомств. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

О гидрологической обстановке доложил заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко. На данный момент на территориях нет затопленных домов, угрозы населённым пунктам и инфраструктуре не существует. Силы и средства переведены в режим повышенной готовности. Представители Росводресурсов и Ростехнадзора доложили о состоянии водохранилищ и гидротехнических сооружений.

В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю организован постоянный мониторинг паводковой обстановки. Спасатели взаимодействуют со специалистами Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, главами поселений, организован межведомственный обмен оперативной информацией.

По прогнозу синоптиков, к 5-8 августа уровень Амура у Хабаровска может достигнуть 430-450 сантиметров. Неблагоприятное гидрологическое явление наступает при отметке 450 сантиметров. В зоне возможного подтопления — левобережные острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Ожидается подтопление низин, разлив проток и внутренних озёр, возможно подтопление дачных участков и подходов к ним.

Спасатели уже информируют жителей, особенно дачников, о необходимости принять меры предосторожности. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации звоните на единый номер экстренных служб 112.

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