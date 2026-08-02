Хабаровчанин взял у прохожего телефон для «звонка» и перевёл себе 15 тысяч

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровске полицейские задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты потерпевшего. В полицию обратился житель Первого микрорайона с заявлением о несанкционированном списании 15 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установили сотрудники отдела полиции №3, ночью потерпевший возвращался домой из гостей. На улице Краснореченской к нему подошла группа мужчин. Один из них попросил телефон якобы для срочного звонка. Заявитель согласился дать гаджет. Когда он вернулся домой, обнаружил, что с его банковского счёта переведено 15 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого — им оказался 26-летний житель Индустриального района. На допросе он признался, что звонок ему был не нужен. Мужчина остановил прохожего с единственной целью — похитить деньги. Для этого он отправил сервисное смс-сообщение и совершил перевод. Похищенные 15 тысяч он потратил на алкоголь и продукты питания.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет. Задержанного поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом.

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