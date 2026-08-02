В Магадане мужчине грозит до 15 лет колонии за избиение гостя до смерти в частном доме

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В Магадане завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего. Трагедия произошла в ночь на 23 мая 2026 года в частном домовладении на улице Правонабережной. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установило следствие, в доме хозяина находились гости, распивавшие спиртные напитки. Между одним из гостей и хозяином возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанёс потерпевшему множественные удары по голове. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Следователи при оперативном сопровождении сотрудников ОМВД России по городу Магадану собрали достаточные доказательства. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Обвинение предъявлено по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

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