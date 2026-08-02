Фото: Валерия Железная

В Магадане вынесен приговор 45-летней местной жительнице, признанной виновной в убийстве бывшего сожителя. Трагедия произошла в ноябре 2025 года после того, как пара рассталась, но мужчина пришёл в гости с тортом и алкоголем. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установил суд, бывшие возлюбленные непродолжительное время жили вместе, но затем расстались. В ноябре мужчина пришёл в гости к женщине, принёс спиртное и торт. Она разрешила ему остаться, выпила и ушла спать. Проснувшись посреди ночи, она увидела его на кухне — мужчина пил в одиночестве и курил. Это стало причиной ссоры, которая переросла в драку.

Женщина схватила две пустые бутылки из-под шампанского и с ожесточением стала бить бывшего сожителя по голове. Он попытался убежать в комнату, но она догнала его, толкнула на пол и продолжила избивать. От полученных ударов мужчина скончался на месте.

Соседи, обеспокоенные криками и шумом, вызвали полицию. Женщина долго не открывала дверь сотрудникам — она отмывала зеркало от крови и прятала орудия преступления.

Суд приговорил виновную к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. После освобождения ей также назначен один год ограничения свободы. По иску сестры погибшего с осуждённой взыскали два миллиона рублей компенсации морального вреда.

Осуждённая обжаловала приговор, утверждая, что находилась в состоянии аффекта и действовала в состоянии необходимой обороны. Однако суд признал эти доводы неубедительными. Магаданский областной суд оставил приговор без изменений, и он вступил в законную силу.

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