«СКА-Хабаровск» сыграет с «Уралом» на обновлённом стадионе после реконструкции

Фото: Борис Кокурин

В Хабаровске 2 августа состоится домашний матч футбольного клуба «СКА-Хабаровск». Соперником армейцев станет «Урал» из Екатеринбурга. Подопечные Михаила Семёнова вернулись в краевой центр после выездных матчей и готовятся к встрече. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В межсезонье команда претерпела изменения. Новым главным тренером стал Михаил Семёнов — специалист, который много лет работает с дальневосточным футболом и знает его специфику.

— Мы строим хорошую команду, думаем о предстоящей игре и только о ней, — отметил Михаил Семёнов. — Объективно, после выездных матчей результат отрицательный. Но это были три сложные встречи против сыгранных соперников, и у нас было достаточно моментов, когда мы могли как минимум не проиграть.

Матч с «Уралом» откроет домашнюю серию «СКА-Хабаровска». Армейцы проведут на своём поле три игры подряд: 2 августа — с «Уралом», 9 августа — со «Спартаком» из Костромы, 15 августа — с «Велесом». Первый матч начнётся в 18:00.

На стадионе имени Ленина продолжается реконструкция. К лету заменили освещение — новые лампы выдают мощность свыше двух тысяч люкс. Установили новую систему видеонаблюдения и LED-борта вокруг поля. Сейчас идёт ремонт восточной трибуны. Здесь монтируют новый контрольно-пропускной пункт для болельщиков, который заработает к концу года. Позже на трибуне появятся зоны питания и активности.

Исполнительный директор ФК «СКА-Хабаровск» Олег Дрегнин рассказал о задачах, поставленных властями региона.

— Мы старались выполнить все современные нормативы, которые есть на стадионах страны, в том числе на тех, что принимали чемпионат мира, — сказал Олег Дрегнин. — Правительство Хабаровского края поставило задачу полностью соответствовать требованиям Российской Премьер-лиги, и мы к этому движемся. Если команда по спортивному принципу завоюет право выступать в РПЛ, стадион должен быть готов.

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