В кафе под Биробиджаном проверили условия содержания медведицы Нюры

Фото: Кирилл Старков

В Еврейской автономной области природоохранная прокуратура провела проверку по жалобам граждан на содержание бурого медведя в придорожном кафе «Раздольное» в селе Раздольное Биробиджанского района. В осмотре участвовал специалист Департамента ветеринарии при правительстве ЕАО. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проверка показала, что самка бурого медведя по кличке Нюра, которой около десяти лет, содержится в вольере. Размеры клетки позволяют животному свободно передвигаться. Вольер оборудован крышей и укрытием, отдельно обустроены места для кормления и купания. На момент осмотра медведица выглядела активно, не истощена, шерсть густая. Признаков агрессии к незнакомым людям не проявляла. Внешних повреждений, которые могли бы свидетельствовать о жестоком обращении, не обнаружено.

Однако специалисты нашли нарушения ветеринарного законодательства. У предпринимателя не заключён договор на оказание ветеринарных услуг со специализированным учреждением. Это обязательное требование для содержания диких животных.

В отношении владельца кафе возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.52 Кодекса об административных правонарушениях РФ — несоблюдение требований к содержанию животных. Ему грозит штраф.

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