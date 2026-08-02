Семья из Биробиджана передала курьеру почти 2 миллиона рублей по указанию лже-сотрудника ФСБ

Фото: Кирилл Старков

В Еврейской автономной области семейная пара из Биробиджана стала жертвой телефонных мошенников. Пенсионеры лишились более 1,8 миллиона рублей. Аферисты использовали схему с «коллегой» и «сотрудником ФСБ», чтобы убедить пожилых людей передать наличные курьеру. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Всё началось с уведомления в мессенджере, которое пришло на телефон 75-летнего мужчины. Неизвестный представился его коллегой и сообщил о проверке по факту утечки персональных данных. Он предупредил, что скоро поступит звонок от сотрудника ФСБ. Через некоторое время пенсионеру действительно позвонил лжеправоохранитель. Он пригрозил уголовным наказанием за невыполнение требований и настоятельно рекомендовал установить на телефон специальное приложение. Мужчина выполнил инструкцию.

На вопрос о сбережениях потерпевший сообщил, что дома хранится крупная сумма наличных. Мошенник сказал, что купюры необходимо сдать на «экспертизу». Мужчина рассказал обо всём супруге. Вместе они упаковали накопления и передали их курьеру, который приехал за деньгами в Хабаровск. Общая сумма похищенного составила 1 миллион 826 тысяч 918 рублей.

Затем супруги отправились к банкомату, чтобы снять оставшиеся деньги со счёта. Однако операция была заблокирована — сотрудница банка вовремя заметила подозрительную активность и вмешалась. Благодаря её действиям оставшиеся средства удалось спасти.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Ход расследования взят под контроль прокуратуры.

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