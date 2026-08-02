За год жертвами мошенников стали 1483 хабаровчанина, общий ущерб превысил 842 млн рублей

Фото: Ольга Григорьева

Прокуратура Хабаровского края предупреждает жителей региона о продолжающихся дистанционных хищениях денег. С начала 2026 года жертвами преступлений с использованием IT-технологий стали 1483 человека. Общая сумма ущерба превысила 842,2 миллиона рублей. Только за минувшую неделю мошенники похитили у 59 жителей края более 29,4 миллиона рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Схемы обмана остаются классическими. Злоумышленники звонят от имени силовых и социальных служб или кредитных организаций, сообщают об угрозе деньгам на счетах и требуют перевести их на «безопасный счёт» или передать курьеру. Также популярны списания с потерянных банковских карт или телефонов с доступом к онлайн-банкингу, предложения «лёгкого заработка» на бирже и инвестиций, фишинговые ссылки для установки приложений на телефон.

Только за неделю произошло несколько показательных случаев.

В Хабаровске 63-летний мужчина попросил молодого прохожего помочь перевести тысячу рублей между своими счетами в банковском приложении. Парень вместо помощи ввёл данные своей карты и списал с пенсионера более 20 тысяч рублей. Благодаря быстрому обращению в полицию злоумышленника задержали. Он признал вину и вернул деньги.

В другом случае 65-летняя женщина потеряла банковскую карту и стала получать уведомления о списаниях. Полицейские установили, что карту нашла девушка и использовала её для покупок. Она признала вину и обязалась возместить ущерб.

Классическая мошенническая схема сработала в Комсомольске-на-Амуре. На стационарный телефон 77-летней пенсионерки позвонил лжесотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что женщина стала фигурантом уголовного дела, и потребовал проверить все семейные накопления. Она сразу рассказала дочери, что нужно снимать деньги со счетов. Хотя женщины знали о подобных схемах из СМИ, в панике они выполнили все инструкции. К пенсионерке отправили курьера, которому она передала 800 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. В прокуратуре напоминают: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят с требованием перевести деньги на сторонние счета или передать их курьеру. При поступлении таких звонков необходимо прерывать разговор.

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