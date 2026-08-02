В Амурске резиновая лодка столкнулась с катером, один человек погиб

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

В Хабаровском крае на реке Амур произошло столкновение резиновой лодки и катера. Инцидент случился 2 августа около двух часов ночи в районе пристани города Амурска. В результате происшествия один человек погиб. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По предварительным данным, резиновая лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали в сторону Амурска. На пути следования в неё врезался катер. От удара лодка опрокинулась. Один из находившихся на борту мужчин получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Остальных граждан на берег доставило судно, проходившее мимо.

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего и контролирует ход проведения доследственной проверки. Также надзорное ведомство проверяет, насколько полно уполномоченные органы реализуют свои полномочия по профилактике происшествий на водном транспорте.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru