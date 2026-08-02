В посёлке Николаевка ЕАО при пожаре в жилом доме погибли два человека

Фото: Ольга Григорьева

В Еврейской автономной области произошёл трагический пожар. Сообщение о возгорании в жилом доме поступило из посёлка Николаевка Смидовичского района. Пожарные расчёты населённого пункта выехали на место немедленно. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ходе тушения огня пожарные обнаружили тела двух погибших человек. К сожалению, спасти их не удалось. Информации о других пострадавших пока нет.

Главный государственный инспектор Смидовичского района ЕАО по пожарному надзору Николай Свиридов прокомментировал случившееся.

— Причины возгорания и все обстоятельства трагедии устанавливаются, — отметил Николай Свиридов. — На месте работают дознаватели МЧС России и сотрудники следственных органов.

В МЧС России по ЕАО напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в жилых домах. Особое внимание следует уделять исправности электропроводки, не оставлять без присмотра включённые электроприборы и не курить в помещении. В случае пожара немедленно звоните на номер 112.

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