В Хабаровске на этой неделе отремонтируют восемь участков дорог по нацпроекту

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровске продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. На этой неделе работы пройдут сразу на нескольких участках городских магистралей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Список объектов на текущую неделю включает Воронежское шоссе, улицы Трехгорную, Уборевича и Салтыкова-Щедрина. Также дорожники приведут в порядок проезд в районе клиники «Мать и Дитя» на улице Краснодарской.

В рамках нацпроекта ремонтируют и более крупные участки. Работы идут на проспекте 60-летия Октября — от переулка Гаражный до улицы Большой. Специалисты также заняты на развязке «улица Юности — проспект 60-летия Октября». Кроме того, ремонт затронет улицы Запарину (от Пионерской до Ленина) и Шеронова (от Волочаевской до Ленина).

В мэрии Хабаровска напомнили, что дорожная кампания этого года — одна из самых масштабных в городе за последние годы. Работы ведутся по графику, подрядчики стараются завершить ремонт до наступления холодов.

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