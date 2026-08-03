В Комсомольске-на-Амуре горела квартира на Сортировочной, в Хабаровске — склад

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Подразделения пожарной охраны выезжали на 20 техногенных пожаров, пять из них случились в жилом секторе. На водных объектах произошло две трагедии. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Утром в Комсомольске-на-Амуре загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже дома на улице Сортировочной в микрорайоне Сортировочный. Огонь охватил 40 квадратных метров. Пожарные справились с пламенем за полтора часа. Пострадавших нет. Причины выясняют дознаватели.

Вчера вечером в Хабаровске горел кирпичный трёхэтажный склад на улице Урицкого. На втором этаже загорелись электроприборы. Площадь пожара — 30 квадратных метров. Боевые караулы потушили огонь за 40 минут. Пострадавших нет.

На воде произошло две трагедии. Накануне вечером на Амуре в районе центральной набережной Хабаровска предположительно утонул 50-летний мужчина во время купания. На месте работают следователи и спасатели, поиск тела пока не дал результатов. Также в селе Джуен Амурского района на озере Болонь мужчина предположительно прыгнул с лодки и утонул. Сегодня его тело нашли у берега и передали полиции.

На территории края действует особый противопожарный режим в восьми муниципальных образованиях. В семи районах — четвёртый класс пожарной опасности в лесах. За сутки пожарные и спасатели семь раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. На маршрутах зарегистрировано 12 туристских групп — 77 человек, из них семь детей.

В Хабаровске сегодня переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха — от +29 до +31 градуса.

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