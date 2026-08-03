Бухгалтер в Хабаровске за два года похитила у предпринимателя 5,5 миллиона рублей

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В Хабаровске перед судом предстанет 49-летняя бухгалтер, обвиняемая в присвоении денег своего работодателя. Прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установило следствие, женщина устроилась бухгалтером к индивидуальному предпринимателю в 2019 году. С января 2022 года по август 2024 года она переводила деньги с банковских счетов работодателя на свои счета. Чтобы скрыть хищения, она маскировала переводы под различные выплаты — зарплату, премии и другие официальные начисления. Общая сумма похищенного составила более 5,5 миллиона рублей.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу. Ей грозит наказание по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ — присвоение в особо крупном размере с использованием служебного положения. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до десяти лет.

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