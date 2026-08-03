В Хабаровске рецидивист за месяц пять раз обворовал магазин электроники на 65 тысяч рублей

Фото: Таисия Субботина

В Хабаровске полицейские задержали подозреваемого в серии краж из магазинов. В полицию обратились представители сети по продаже бытовой электроники. Анализ записей с камер видеонаблюдения в торговом центре на улице Карла Маркса показал, что один и тот же мужчина в течение июля пять раз приходил в магазин под видом покупателя и уносил товары. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Добычей злоумышленника становились компактные приборы: автопроигрыватель, наушники, колонка и другие гаджеты. Суммарный ущерб составил 65 тысяч рублей. Когда фигурант в очередной раз появился в магазине, его остановили сотрудники службы контроля и вызвали полицию. Задержал подозреваемого экипаж патрульно-постовой службы.

Задержанным оказался 37-летний житель Железнодорожного района. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи из магазинов и отбывал наказание в исправительных колониях. Похищенные гаджеты мужчина продавал случайным встречным на улицах, выручив около 20 тысяч рублей.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили причастность фигуранта ещё к одной краже. Он похитил алкогольную продукцию на сумму около пяти тысяч рублей из магазина на улице Костромской.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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