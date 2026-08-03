В Комсомольске-на-Амуре на пешеходном переходе сбили двух девочек на одном самокате

Фото: Госавтоинспекция Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП с участием двух подростков на арендованном электросамокате. Инцидент случился 2 августа в 17:26 у дома 52 на улице Аллея Труда. Водитель автомобиля «Тойота Хариер» двигался по улице Аллея Труда и совершил наезд на девочек на пешеходном переходе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По предварительной информации, две школьницы — 12 и 13 лет — ехали вдвоём на одном самокате. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись, что является нарушением правил дорожного движения. Водитель не уступил им дорогу. В результате аварии 12-летняя девочка, которая управляла самокатом, госпитализирована с переломом ключицы. Её 13-летняя пассажирка получила перелом бедра.

Материал о нарушении ПДД несовершеннолетними направлен в подразделение по делам несовершеннолетних. Семьи поставят на профилактический учёт. Также будет решён вопрос о привлечении законных представителей девочек к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ — за неисполнение родительских обязанностей.

Госавтоинспекция напоминает: пользователям средств индивидуальной мобильности и велосипедистам запрещено пересекать дорогу по пешеходным переходам, не спешившись. Перед переходом нужно остановиться, слезть с самоката, убедиться, что водители пропускают, и только затем переходить дорогу пешком. Родителям рекомендуется заблокировать доступ детей к картам в приложениях проката, чтобы предотвратить подобные случаи.

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