В Хабаровском крае лесозаготовители повредили 266 деревьев на 1,2 млн рублей

Фото: Таисия Субботина

В Хабаровском крае прокуратура Нанайского района провела проверку соблюдения лесного законодательства. На территории Гассинского лесничества обнаружили, что сотрудники двух лесозаготовительных организаций проводили работы по расчистке кюветов вдоль дороги без разрешительных документов. В ходе этих работ они повредили 266 деревьев различных пород. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ущерб лесному фонду оценили примерно в 1,2 миллиона рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ — незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере. Эта статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Расследование и вопрос о возмещении причинённого ущерба находятся на контроле прокуратуры. В ведомстве напомнили, что рубка леса без разрешения и повреждение деревьев наносят серьёзный урон экологии региона, а виновные несут ответственность по закону.

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