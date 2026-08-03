В Магадане завершился Всероссийский марафон «Земля спорта»

Фото: пресс-служба спорткомплекса Президентский городе Магадан

В Магадане на площадке спорткомплекса «Президентский» прошёл Всероссийский марафон «Земля спорта». Праздник собрал участников, болельщиков, судей и волонтёров. Организаторы подготовили соревнования по пяти дисциплинам. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В силовом экстриме среди женщин победила Янна Фомичёва, второе место заняла Сабина Файзуллайла, третье — Оксана Жукова. Среди мужчин лучшим стал Максим Семёнов, серебро у Владислава Немова, бронза у Евгения Пономарёва.

В волейболе победу одержала команда «Аномалия». Серебряные призёры — «Застрахуй», бронзовые — «По ситуации».

В многоборье ГТО среди женщин первое место заняла Эльвира Заикина, второй стала Юлия Спильник, третье разделили Валентина Сагаева и Екатерина Могилевич. Среди мужчин сильнейшим стал Григорий Копытин, вторым — Олег Сергеев, третьим — Андрей Заикин.

В футболе первое место у команды «Легион», второе — у «Хасынского муниципального округа», третье — у «Среднеканского муниципального округа».

В семейных стартах победила семья Бачинских, серебряными призёрами стали Рейнтовы, бронзовыми — Свиридовы.

Организаторы поблагодарили всех участников, болельщиков и партнёров за незабываемый день. Впереди новые спортивные события.

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