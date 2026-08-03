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НовостиПроисшествия3 августа 2026 3:00

В Хабаровске женщина получила 4 года колонии за продажу несуществующих щенков

Она брала предоплату за собак, но перестала заниматься разведением и отдала всех животных в другие питомники
Таисия СТЕПАНОВА
Фото: Таисия Субботина

Фото: Таисия Субботина

В Хабаровске Индустриальный районный суд вынес приговор 34-летней местной жительнице, которая обманывала покупателей породистых собак. Женщина была признана виновной по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установил суд, с сентября 2024 года по май 2025 года злоумышленница размещала в интернете объявления о продаже щенков пород «амстафф» и «стаффордширский терьер». Покупатели переводили ей полную оплату за животных, но собаки к ним так и не попадали. В 2024 году подсудимая прекратила заниматься разведением и передала всех имевшихся собак в другие питомники, но продолжала принимать деньги от доверчивых клиентов.

Общая сумма причинённого ущерба составила 143 тысячи рублей. В ходе следствия женщина полностью возместила все потери потерпевшим.

Суд учёл наличие у неё предыдущих судимостей и назначил наказание — четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 10 месяцев 11 дней.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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