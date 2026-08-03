В Хабаровске мужчина украл телефон и перевёл с карты 67 тысяч рублей у собутыльника

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровске полицейские задержали подозреваемого в краже смартфона и денег с банковской карты. В полицию обратился житель одного из хостелов в Индустриальном районе. Он сообщил, что неизвестный похитил у него телефон стоимостью 17 тысяч рублей и перевёл с карты 67 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установили сотрудники отдела полиции №1, потерпевший распивал алкоголь в компании малознакомых людей. Когда мужчина вернулся в хостел, он обнаружил пропажу телефона и банковской карты, которая лежала в чехле гаджета.

По подозрению в краже задержали 38-летнего жителя Индустриального района. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Мужчина пояснил, что распивал спиртное с потерпевшим и во время застолья похитил смартфон и карту. Через мобильный банковский сервис он перевёл деньги, а телефон сдал в комиссионный магазин за пять тысяч рублей.

Полицейские изъяли похищенный гаджет в скупке. Деньги, переведённые с карты, злоумышленник успел потратить. В счёт погашения ущерба у него изъяли его собственный телефон.

Возбуждены уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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