Жительница ЕАО перевела мошенникам 206 тысяч рублей ради заработка на криптовалюте

Фото: Таисия Субботина

В селе Амурзет Октябрьского района 45-летняя местная жительница стала жертвой кибермошенников. Она хотела заработать на криптовалюте, но вместо дохода лишилась более 200 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Женщина вступила в тематическую группу в мессенджере, где публиковали посты об успешных трейдерах и лёгких деньгах на криптобирже. Она связалась с администратором сообщества, получила ссылку на «разъясняющий документ» и предоставила свои персональные данные и номер банковской карты для регистрации на платформе.

При попытке перевести стартовый взнос в 100 тысяч рублей банк заблокировал операцию. Сотрудники кредитной организации заподозрили мошенничество. Однако аферисты оказались готовы к этому: куратор посоветовала дробить платежи. Женщина совершила два перевода по 50 тысяч рублей, а затем ещё два — по 53 272 рубля. После того как деньги поступили на счета злоумышленников, «наставник» перестал выходить на связь.

Потерпевшая обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 206 544 рубля. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают граждан не верить предложениям о быстром и лёгком заработке на инвестициях. Входящие звонки и сообщения с такими обещаниями — чаще всего уловка мошенников.

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