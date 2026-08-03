В Комсомольске-на-Амуре девушка оформила семь микрозаймов на подруг из-за долгов

Фото: Таисия Субботина

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 19-летнюю местную жительницу, которая тайно оформила микрозаймы на своих знакомых. В полицию обратились две девушки — 18 и 22 лет. Они узнали о долгах, когда получили уведомления от кредитных организаций. Общая сумма ущерба микрофинансовым компаниям составила 129 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как выяснили сотрудники отделения по раскрытию преступлений в IT-сфере, подозреваемая имела доверительные отношения с потерпевшими. Она воспользовалась смартфоном 18-летней подруги и банковской картой 22-летней соседки, зная их личные данные. С их помощью она оформила на них семь микрозаймов на общую сумму 129 тысяч рублей.

На допросе девушка призналась, что пошла на преступление из-за собственных долгов. Её счета были заблокированы, а банки и МФО отказывали ей в кредитах. Полученные деньги она потратила на погашение своих долгов, остальное — на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», они объединены в одно производство. Подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные факты её противоправной деятельности.

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