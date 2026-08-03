Жительница Магадана осуждена на 9 лет за убийство знакомого бутылкой из-под шампанского

Фото: Валерия Железная

В Магаданской области вступил в законную силу приговор в отношении 46-летней местной жительницы. Суд признал её виновной в убийстве знакомого. Трагедия произошла во время распития спиртных напитков. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установил суд, между женщиной и её знакомым возник конфликт. Мужчина применил физическую силу и причинил осуждённой боль. Испытывая из-за этого неприязнь, она решила убить его. В качестве орудия она использовала бутылку из-под игристого вина. Женщина нанесла потерпевшему не менее 31 удара по голове и не менее 19 ударов по туловищу и конечностям. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Суд назначил виновной наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. После освобождения ей также предстоит отбыть один год ограничения свободы. Кроме того, с осуждённой в пользу сестры погибшего взыскали два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор обжаловали, но Магаданский областной суд оставил его без изменения, и он вступил в законную силу.

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