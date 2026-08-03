В Хабаровске задержали женщину, полгода воровавшую продукты из супермаркетов

Фото: Таисия Субботина

В Хабаровске полицейские задержали 29-летнюю жительницу Железнодорожного района. Женщина находилась в федеральном розыске. В январе этого года она похитила продукты из супермаркета, была задержана, но затем начала пропускать судебные заседания. Суд объявил её в розыск и изменил меру пресечения на заключение под стражу. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

После задержания полицейские установили причастность фигурантки ещё к серии аналогичных краж. С мая по июль она совершила шесть хищений продуктов из разных магазинов одной сети, расположенных в Краснофлотском и Железнодорожном районах. Общая сумма ущерба составила 62 тысячи рублей. Похищенные продукты женщина продавала незнакомцам около Центрального рынка, выручив около 20 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы. В счёт погашения ущерба у фигурантки изъяли смартфон. Ранее она уже была судима за хранение наркотиков.

Сейчас женщина водворена в следственный изолятор.

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