Сергей Кравчук: «Город готов к проведению противопаводковых мероприятий» — в мэрии утвердили план защиты от большой воды

Фото: Официальный сайт администрации города Хабаровска

Уровень воды в Амуре у Хабаровска достиг 411 сантиметров. Гидрологи прогнозируют подъём до 430–450 см в период 5–8 августа. Мэр города Сергей Кравчук проинспектировал наиболее уязвимые участки — улицы Богачёва, Вилюйскую и Прибрежную, где при достижении критических отметок возможны подтопления. В резерве города находится 130 мощных насосов, а защитные сооружения начнут возводить за 2–3 дня до прогнозируемого пика. Глава города заявил, что ситуация 2023 года не повторится, и поручил провести учения по организации противопаводковых мероприятий.

В первую очередь глава города побывал в районе улицы Богачёва, где уже есть опасность подтопления жилых домов. Несмотря на то, что эти дома признаны непригодными для проживания, в них по-прежнему живут люди, и администрация города предусмотрела все возможные риски, связанные с повышением уровня воды.

Сергей Кравчук также посетил участок на берегу в районе улицы Вилюйской — в самой низшей точке на Красной Речке. При подъёме воды здесь установят насосные группы и возведут временные насыпные гидротехнические сооружения. Для защиты отдельно стоящего дома, который первым страдает при подъёме воды, уже отсыпано временное защитное сооружение и подготовлена насосная станция — она способна откачать значительный объём воды всего за 5–6 часов.

Насыпное защитное сооружение также будет возведено в районе улицы Прибрежной.

Для защиты города от возможного паводка ещё в 2021 году была утверждена специальная дорожная карта — её уникальность в том, что она составлена с учётом опыта предыдущих наводнений 2013–2019 годов и уже доказала свою эффективность.

Мэр Хабаровска поручил профильному управлению провести учения по организации противопаводковых мероприятий. В рамках подготовки к возможному паводку в городе проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям: поставлены задачи всем задействованным подразделениям, уточнены планы мероприятий, определён порядок действий по защите территорий.

«Город готов к проведению противопаводковых мероприятий. В резерве находится порядка 130 мощных насосов. В первую очередь насосные группы будут развернуты в ключевых точках, в частности, на улице Богачёва и в районе арены "Ерофей". Работы по установке насосных групп и возведению защитных сооружений начнём заблаговременно — примерно за 2–3 дня до прогнозируемого достижения критических отметок. Это необходимо, чтобы успеть протянуть рукава через дамбу, установить насосы в приёмных камерах и обеспечить бесперебойную работу оборудования. Уверен, что ситуация 2023 года не повторится», — сказал Сергей Кравчук.

Глава города обратился к владельцам дач на левом берегу Амура с просьбой по возможности вывезти урожай и внимательно относиться к рекомендациям сотрудников управления ГОЧС.