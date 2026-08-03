На трассе «Колыма» внедорожник врезался в ограждение, пострадала непристёгнутая пассажирка

Фото: Таисия Субботина

В Магаданской области сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги недели и расследуют обстоятельства ДТП на федеральной трассе. Утром 1 августа на 1965 километре автодороги «Колыма» 51-летняя водитель автомобиля «Тойота Сурф» не справилась с управлением и совершила наезд на металлическое барьерное ограждение. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В результате аварии пострадала 73-летняя пассажирка внедорожника. Женщина не была пристёгнута ремнём безопасности, что усилило тяжесть травм. Её доставили в Магаданскую областную больницу. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

За неделю с 27 июля по 2 августа в Магаданской области сотрудники и камеры автоматической фиксации выявили 7722 нарушения ПДД. Пять водителей сели за руль в состоянии опьянения, двое отказались от медицинского освидетельствования. 31 человек управлял автомобилем, не имея прав, ещё один — будучи лишённым прав. Два водителя не предоставили преимущество пешеходам, девять выехали на полосу встречного движения, пять нарушили правила перевозки детей. Почти две тысячи водителей не пристегнулись ремнями безопасности. Чаще всего фиксировали превышение скорости — 3208 материалов, 23 водителя проехали на запрещающий сигнал светофора. 22 автомобиля помещены на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция напоминает: превышение скорости, управление в нетрезвом виде и езда без ремней безопасности — грубые нарушения, которые могут привести к трагедиям. Будьте внимательны и соблюдайте правила.

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