В Хабаровске 4 августа прогнозируют кратковременный дождь

Фото: Ольга Григорьева

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает, что 4 августа опасных метеоявлений на территории Хабаровского края не прогнозируется. В Хабаровске ожидается кратковременный дождь. В ночные часы температура составит от +18 до +20 градусов, в дневные — от +28 до +30 градусов. Скорость юго западного ветра — 9–14 м/с. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В южных районах днём местами пройдёт кратковременный дождь. Температурный режим ночью — от +17 до +22 градусов, днём — от +27 до +32 градусов. Ветер юго западный, 2–7 м/с.

Для центральных районов синоптики прогнозируют кратковременный, местами сильный дождь. Ночью температура — от +13 до +21 градуса, днём — от +26 до +32 градусов. Ветер юго западный, 2–14 м/с.

В северных районах также возможен кратковременный дождь. Температура ночью — от +12 до +21 градуса, днём — от +19 до +31 градуса. Ветер будет дуть с разных направлений, его скорость — 5–10 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru