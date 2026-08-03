Жительницу Хабаровского края наказали за отказ от работ

Фото: Кирилл Старков

Жительница Бикинского района, уклонявшаяся от исполнения судебного решения по выплате алиментов на несовершеннолетнего ребёнка, получила административный арест на 12 суток, сообщает официальный канал Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Исполнительное производство было возбуждено из за невыплаты алиментов. После безрезультатного применения мер принудительного исполнения пристав составил протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, и суд назначил женщине 60 часов обязательных работ. Но гражданка не приступила к их выполнению.

Тогда был составлен второй протокол — по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от отбывания обязательных работ). В результате суд постановил назначить административный арест сроком на 12 суток, а также сохранить обязанность отработать 60 часов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru