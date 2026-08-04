В подразделении РЖД Хабаровского края выявлены нарушения

Фото: Ольга Кива

По итогам проверки Хабаровской транспортной прокуратуры в Хабаровском центре организации работы железнодорожных станций выявлены нарушения трудового законодательства. Основанием для надзорных мероприятий послужило коллективное обращение сотрудников предприятия, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В частности, выявлено несоответствие графиков сменности табелям учёта рабочего времени. Работники не получали своевременного уведомления об изменениях режима работы. Также зафиксированы эпизоды привлечения к сверхурочным работам без письменного согласия сотрудников. В части кадрового оформления установлены нарушения: изменение окладов и тарифных ставок производилось без дополнительных соглашений к трудовым договорам.

Руководителю центра было внесено представление прокуратуры. В результате проведённой работы нарушения устранены. Ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Сотрудник, в обязанности которого входит контроль за соблюдением трудового законодательства, привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru