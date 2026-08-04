В ЕАО в аптеке нашли недостоверные данные о препаратах

Фото: Ольга Кива

В аптечном учреждении в городе Облучье (ЕАО) выявлены нарушения учёта лекарственных средств. Проверку провела прокуратура Облученского района, изучив сведения в федеральной системе мониторинга движения лекарств, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Установлено, что система содержала данные о наличии 11 упаковок препаратов, которые фактически отсутствовали в продаже. Также зафиксировано несвоевременное внесение информации о лекарствах.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление руководителю компании. В настоящее время расхождения устранены — в систему внесены корректные сведения. Представление остаётся на рассмотрении.

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