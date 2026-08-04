Медвежья волна: в Хабаровском крае снова растёт число опасных встреч с хищниками

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В Хабаровском крае заметно обострилась ситуация с выходами бурых медведей к населённым пунктам. По данным Управления охотничьего хозяйства правительства региона, за последнюю неделю зафиксировано шесть конфликтных эпизодов. Особенность нынешней волны в том, что медведи практически не реагируют на стандартные методы отпугивания, вынуждая специалистов переходить к более жёстким мерам регулирования численности.

В селе Вострецово Охотского округа местные жители заметили бурого медведя неподалёку от жилой застройки. Несмотря на попытки отогнать зверя, он сохранял стойкую заинтересованность территорией рядом с домами. Специалисты оперативно взяли локацию под контроль и запустили комплекс мер по снижению угрозы.

Уже через несколько дней напряжённость выросла в селе Анинские Минеральные Воды Ульчского округа. Сначала медведь проник в нежилую часть двухквартирного дома, проигнорировав все попытки его отпугнуть. На следующие сутки ситуация стала критической. Тот же или другой хищник выломал входную дверь и ворвался в местный магазин. Чтобы не подвергать риску жителей, профильные службы приняли решение изъять особь из природной среды.

Ещё два эпизода произошли в Николаевске-на-Амуре. Сначала горожане заметили медведицу с тремя медвежатами старше года. Семейство держалось на городской окраине. За ними установили постоянный мониторинг. И при повторном приближении к жилым кварталам планируется применение мер по регулированию численности.

Вскоре там же два взрослых медведя перевернули мусорные баки в одном из районов. Хищники вели себя крайне агрессивно, не отходя даже при попытках их отпугнуть. Этот эпизод поставлен на особый контроль.

В посёлке Октябрьский Ванинского округа медведь появился рядом с жилыми домами и не реагировал на стандартные меры воздействия. Сейчас специалисты продолжают оценивать уровень угрозы и прорабатывают варианты дальнейших действий.

Жителей населённых пунктов, где замечены медведи, настоятельно просят соблюдать базовые правила безопасности: не приближаться к хищникам, не пытаться самостоятельно их отпугивать и обязательно сообщать о каждой встрече с дикими животными в экстренные службы. Именно своевременная информация помогает специалистам быстрее реагировать и минимизировать риски для людей.

На фоне этой напряжённой медвежьей динамики ситуация с амурскими тиграми выглядит стабильно. По данным профильных служб, конфликтных эпизодов с краснокнижными хищниками на территории края пока не зафиксировано. Специалисты продолжают вести наблюдение и за этой популяцией, чтобы вовремя заметить любые изменения в поведении тигров и предотвратить возможные угрозы.