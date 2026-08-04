В Биробиджане сын спас мать от мошенников

Фото: Ольга Григорьева

Жительница Биробиджана едва не отдала мошенникам почти 400 тысяч рублей, но благодаря помощи сына удалось избежать потери денег. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в полиции ЕАО, 47 летней женщине сначала позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником ЖКХ, и под видом проверки приборов учёта выманил номер СНИЛС. Спустя сутки ей позвонила другая злоумышленница, представившаяся старшим следователем. Она убедила женщину, что из за разглашения личных данных на её имя оформляют кредит в Татарстане, и потребовала срочно обналичить 400 тысяч рублей и передать их курьеру. При этом потерпевшей запретили обсуждать ситуацию с кем либо.

Несмотря на запрет, женщина рассказала о звонке сыну. Он сразу понял, что речь идёт о мошенничестве, и убедил мать обратиться в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Оперативно розыскные мероприятия продолжаются.

Правоохранители напоминают: не сообщайте незнакомцам личные данные и реквизиты, не выполняйте срочные указания по переводу или обналичиванию средств. Если вам звонят с «тревожными» новостями, прервите разговор и самостоятельно свяжитесь с организацией по официальному номеру.

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