В Хабаровском крае МЧС выезжали на 19 техногенных пожаров

Фото: Ольга Григорьева

По данным МЧС России по Хабаровского края, за минувшие сутки в регионе чрезвычайных ситуаций не произошло. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Подразделения пожарной охраны выезжали на 19 техногенных пожаров, 5 из которых случились в жилье. В Амурске на дачном участке сгорела деревянная баня. Площадь возгорания — 12 квадратных метров. С участка эвакуировали легковой автомобиль: от жара у машины повреждены бампер, крыло и передняя дверь. Пожар потушили за 50 минут, пострадавших нет. Причины происшествия выясняют дознаватели ведомства.

Особый противопожарный режим действует в 8 муниципальных образованиях: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро Чумиканском, Ульчском, Аяно Майском и Николаевском районах. Уровень пожарной опасности в лесах в ряде районов достиг 4 класса (Аяно Майский, Ульчский, Ванинский, им. П. Осипенко, Комсомольский, Солнечный, Николаевский), в остальных частях края — 2–3 класса.

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