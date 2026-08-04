Открыта беговая дорожка на набережной Хабаровска

Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края

В Хабаровске на набережной у стадиона имени Ленина завершили работы по укладке прорезиненного покрытия на беговой дорожке протяжённостью 1230 метров. Проект реализован при поддержке губернатора края и в рамках госпрограммы «Спорт России». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По словам Юлии Черниковой, начальника отдела «Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края», развитие спортивной инфраструктуры — одно из ключевых направлений в рамках мастер плана Хабаровска. Цель — создать в городе комфортные условия для занятий физкультурой и сделать местный парк одним из лучших в стране. За последнее время на территории стадиона открыто 7 новых спортивных площадок.

Максим Иванов, депутат Госдумы, курирующий проект Новой набережной, отметил, что схожее покрытие уже действует на участке длиной 5,2 км — от арены «Ерофей» до торгового центра «Броско Молл». При планировании дорожки учитывалось мнение спортивного сообщества: двухслойное исполнение повышает комфорт и снижает травмоопасность.

Наталья Като, представитель подрядной организации, подчеркнула, что в качестве основного материала используется резиновая крошка, а к качеству сырья предъявляются повышенные требования — это обеспечивает безопасность и долговечность покрытия, соответствующего мировым спортивным стандартам. Мастер спорта Наталья Сергеева отметила, что для спортсменов появление такой дорожки — важное улучшение: мягкая поверхность амортизирует нагрузку и защищает суставы, в отличие от асфальтового покрытия.

Гостей набережной просят соблюдать правила использования зоны: беговая дорожка предназначена только для бега и ходьбы, выезд на велосипедах и самокатах запрещён.

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