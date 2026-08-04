В Хабаровском крае уровень воды может достичь опасных отметок

Фото: Ольга Григорьева

Специалисты Дальневосточного УГМС прогнозируют, что к третьей декаде августа уровень воды в Амуре у Хабаровска может достигнуть 550–600 сантиметров — при этом отметка опасного гидрологического явления составляет 600 сантиметров. Прогноз сформирован с учётом ожидаемых осадков и формирования дождевого паводка на Амуре и его притоках.Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Высокие уровни воды ожидаются и на других участках реки. В районе села Троицкое уровень может подняться до 470 сантиметров (опасное явление — от 450 см), в Комсомольске на Амуре — до 600 сантиметров (опасное явление — от 650 см). В селе Мариинское прогнозируемый уровень — до 450 сантиметров (опасное явление — от 350 см), в селе Богородское — до 400 сантиметров (неблагоприятное явление — от 400 см). Прогнозные данные будут уточняться по мере прохождения циклонов и паводка.

В зону возможного подтопления попадают дачные участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный в Хабаровске, а также приусадебные участки, отдельные участки дорог и территории в низинах и пойменных местах в Хабаровском, Нанайском, Амурском и Комсомольском районах.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует владельцам дач и домов заблаговременно принять меры по сохранению имущества и животных, а также собрать и вывезти урожай. Судоводителям следует проявлять повышенную осторожность из за возможного наличия на поверхности воды веток, брёвен и мусора, усиления течения и скрытых под водой конструкций. Туристам и отдыхающим рекомендовано воздержаться от сплавов и выходов на маршруты в период паводка. При происшествиях необходимо звонить на номер «112».

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