Биробиджанец дважды украл алкоголь и шоколадную пасту в магазине

Фото: Маргарита Сурина

Полицейские Биробиджана задержали подозреваемого в неоднократных кражах из магазина. По информации полиции ЕАО, мужчина дважды приходил в торговую точку и похищал товары. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В первый день злоумышленник вынес четыре банки шоколадной пасты и две бутылки крепкого алкоголя, причинив ущерб на сумму 5 278 рублей. На следующие сутки он вернулся и похитил ещё две бутылки алкоголя стоимостью 1 998 рублей. Все эпизоды зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Охранник магазина попытался задержать мужчину, но тот скрылся с похищенным товаром. В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался 38 летний житель села Лазарево Ленинского района ЕАО, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По факту преступлений возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители продолжают сбор доказательств.

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