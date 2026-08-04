В Хабаровске раскрыли хищения в магазине техники

Фото: Кирилл Старков

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Хабаровску завершили расследование дела о хищении денег и техники в торговой сети. Подозреваемым выступает 29 летний бывший руководитель торгового зала, причинивший ущерб на сумму 702 тысячи рублей, сообщает полиция по Хабаровскому края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По версии следствия, мужчина действовал по двум направлениям. Во первых, он оформлял фиктивные возвраты: используя данные клиентов, проводил операции по возврату товара и изъятию денег из кассы, хотя фактически возвратов не было. Во вторых, вопреки внутренним инструкциям, не направлял возвращённую технику на склад, а присваивал её и затем продавал в комиссионных магазинах.

Преступная деятельность велась в период с июня по ноябрь 2025 года и была выявлена при проведении внутренней ревизии. Подозреваемый к моменту задержания уже покинул должность в компании. Для частичного возмещения ущерба у мужчины изъяты смартфон и 5 тысяч рублей, на его банковские счета наложен арест. В ходе следствия в отношении него применялось обязательство о явке.

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