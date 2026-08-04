Хабаровский край привлекает кадры по госпрограмме

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В Хабаровском крае продолжается реализация программы повышения мобильности трудовых ресурсов: в 2026 году в регион прибыли 145 квалифицированных специалистов из 42 российских субъектов. Цель до конца года — трудоустроить в крае 282 человека на базе 24 предприятий, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инициатива реализуется с 2015 года и с 2025 года включена в национальный проект «Кадры». Как сообщил первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства края Григорий Солодянкин, на текущий момент специалисты из других регионов уже работают на 20 предприятиях региона. Программа остаётся востребованной как среди давних участников, так и среди новых организаций.

Среди новых сотрудников — инженеры технологи и инженеры конструкторы из Оренбургской, Херсонской, Ульяновской областей, Алтайского края и Москвы. Пример — Илья Чернов из Самары, который сейчас трудится инженером технологом: он проектирует и оптимизирует производственные процессы. Компания обеспечила комплексную поддержку: оплатила билеты, аренду жилья, страховку и выплатила пособие в 75 тысяч рублей. По словам специалиста, адаптация прошла быстро, а условия в Хабаровске соответствуют его ожиданиям.

Финансовая поддержка по программе предоставляется работодателям при заключении с сотрудником бессрочного договора или договора на срок не менее двух лет. Средства могут направляться на широкий спектр мер — от компенсации переезда до оплаты мест в детских садах и профессионального обучения.

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