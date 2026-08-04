В Хабаровском крае 15 км новой дороги к монастырю готовы

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

Подъезд к селу Петропавловка в Хабаровском крае полностью приведён в нормативное состояние: на всём протяжении 15 км уложен асфальт. Проект реализован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ранее дорога к Петропавловке значилась в Атласе проблемных объектов, сформированном по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Ремонт велся поэтапно: участок 0–7 км обновили в 2025 году, отрезок 7–15 км (в районе озера Кухарского) — в текущем дорожном сезоне. Для повышения устойчивости полотна к сезонным паводкам выполнено укрепление основания: отсыпано более 100 тыс. кубометров скального грунта, уровень основания поднят на 20 см. Также произведена замена пучинистого грунта, укладка асфальтобетона, монтаж дорожных знаков и нанесение разметки.

В краевом минтрансе подчеркнули, что качество работ подтверждено лабораторными испытаниями: анализ кёрна показал соответствие покрытия установленным требованиям по пористости, проницаемости и составу. Задача — обеспечить долговечность и безопасность движения в течение многих лет.

Населённый пункт востребован у туристов и паломников: на территории села работают четыре глэмпинга, рядом расположен женский монастырь. Улучшение дорожной инфраструктуры позволило заметно сократить время в пути. По словам хабаровчанки Оксаны Филипповой, семья которой регулярно посещает эти места, сейчас дорога занимает около 40 минут, тогда как раньше приходилось тратить до 2,5 часов.

Общая стоимость работ по ремонту дороги составила свыше 215 млн рублей (значительная часть — федеральное финансирование). В 2026 году по нацпроекту в регионе планируется привести в порядок более 60 объектов, общий объём финансирования — 6 млрд рублей.

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