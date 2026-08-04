В Хабаровском крае за сутки произошло 3 ДТП из них один летальный исход

Фото: Ольга Григорьева

Госавтоинспекция Хабаровского края опубликовала сводку происшествий за 3 августа 2026 года. В регионе зафиксировано 3 дорожно транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и ещё 3 получили ранения. Структура аварий включает одно столкновение, один наезд на пешехода и один наезд на стоящее ТС, где и произошла гибель человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В течение суток сотрудники ГИБДД выявили 309 нарушений ПДД. В числе серьёзных нарушений — 12 случаев управления транспортом в состоянии опьянения, в том числе 6 — в г. Хабаровске; квалификация — ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ, ст. 264.1 УК РФ.

Отмечено 21 нарушение, связанное с непропуском пешеходов на переходах (ст. 12.18 КоАП РФ; 10 — в г. Хабаровске), а также 12 фактов нарушения правил перехода пешеходами (ст. 12.29 КоАП РФ; 2 — в г. Хабаровске). Ещё 27 водителей были задержаны за управление ТС без права на это (ч. 1, 2 ст. 12.7 КоАП РФ); 8 таких случаев зарегистрированы в г. Хабаровске.

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