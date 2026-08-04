Больница в Хабаровском крае заплатит за отказ в лечении

Фото: Ольга Григорьева

В Солнечном районе Хабаровского края суд частично удовлетворил требования пенсионера и инвалида М., взыскав с больницы 100 000 рублей компенсации морального вреда, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Основанием для взыскания послужили выявленные нарушения при оказании неотложной помощи: дежурная смена отказала пациенту в экстренном лечении, что усугубило его состояние. Суд признал действия персонала грубым нарушением прав пациента. Учитывая, что больница — единственное медучреждение в районе, отказ фактически лишил гражданина возможности своевременно получить необходимую помощь.

Решение суда на текущий момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru